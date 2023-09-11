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Гаттузо может стать новым тренером «Лиона»

Дата публикации: 11-09-2023

Французский «Лион» находится в поисках нового наставника, из-за неудачного старта «ткачей» под руководством Лорана Блана.

Одним из возможных вариантов является бывший тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо. Французское издание «Footmercato» утверждает, что представители клуба должны провести переговоры с 45-летним итальянским коучем. Однако Гаттузо не единственный кандидат на эту должность. Хулен Лопетеги и Оливер Гласнер также рассматриваются, как возможные варианты на должность главного тренера «Лиона».

Сейчас Дженнаро находится без клуба. Последним местом его работы была «Валенсия», которую он покинул в конце января. Также в послужном списке итальянца значатся: «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пиза», «Милан» и «Наполи».

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