«Ахмат» объявил о подписании полузащитника Жуниора

Дата публикации: 12-09-2023

Состав «Ахмата» пополнил бразильский хавбек, ранее выступавший за «Крузейро». О подписании Даниэля Жуниора грозненцы сообщили на своем сайте.



За «Ахмат» новичок будет выступать в рамках арендного соглашения, рассчитанного до завершения сезона 2023/2024. При этом у «зелено-белых» будет приоритетное право оформить полноценный переход игрока по окончании аренды.



«Жуниор выступает на позиции атакующего хавбека. Ему 21 год. Рады приветствовать Даниэля, удачи!», - сообщили в пресс-службе «Ахмата».



За аренду бразильца клуб из Чеченской Республики заплатит 0,15 млн евро, а выкупить его «Ахмат» сможет за 700 000 евро.



Соглашение Жуниора с «Крузейро» истекает в 2025 году. В текущем сезоне в его активе 1 гол в 10 играх.