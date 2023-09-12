«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию

Дата публикации: 12-09-2023

В «Telegram» Максима Никитина появилась информация, что в «Спартаке» больше не ожидают новичков. Москвичи завершили трансферную кампанию и не планируют отдавать и подписывать футболистов.



Журналист отметил, что после расставания с Кейта Бальде и Шамаром Николсоном «Спартак» пытался найти игроков для усиления, но достойных вариантов не оказалось. В итоге руководство «красно-белых» решило, что лучше отказаться от трансферов, чем подписывать посредственных футболистов.



В «Спартаке» интересовались Маркосом Леонардо из «Сантоса» и Джексоном Мулекой, принадлежащим «Бешикташу», но их переходы не состоялись. Также у «народной команды» был вариант с Вангелисом Павлидисом, выступающим за «Алкмар», но из-за сложностей с денежными расчетами от трансфера решили отказаться.