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В «Урале» анонсировали подписание новичков

Дата публикации: 12-09-2023

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», заявил, что в клубе до закрытия летнего трансферного окна еще будут новички.

«Усиление ожидается, но кто конкретно, сообщать не будем до заключительного дня трансферного окна», - приводит заявление Иванова ресурс «Sport24».

Текущая трансферная кампания для российских клубов ограничена 14-м сентября.

«Урал» неплохо стартовал в сезоне 2023/2024. По итогам 7 туров екатеринбургской команде удалось расположиться на 5-й строчке в таблице РПЛ с 13 набранными очками. Ближайшая встреча «шмелей» в ЧР состоится 17-го сентября. Соперником команды Виктора Гончаренко станет воронежский «Факел», занимающий предпоследнее место в Премьер-лиге.

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