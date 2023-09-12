Тренера сборной Польши могут уволить за катастрофические результаты

Дата публикации: 12-09-2023

По данным журналиста «TVP Sport» Мацея Иваньски, Польша может расторгнуть контракт с Фернанду Сантушем. Причиной тому являются неудовлетворительные результаты сборной.



10-го сентября команда Сантуша уступила Албании (0:2) в отборочной встрече к ЧЕ-2024. В текущем квалификационном цикле польская сборная проиграла в третий раз. На данный момент подопечные 68-летнего коуча располагаются лишь на 4-м месте в своей группе.



Иваньски отметил, что решение по португальскому специалисту уже принято, в скором времени он лишится своего поста.



Тем временем на портале «WP Sportowe Fakty» появилась информация, что следующим рулевым сборной Польши, скорее всего, станет Марек Папшун, ранее работавший с «Ракувом».