Погба временно отстранен из-за положительного допинг-теста

Дата публикации: 12-09-2023

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба провалил допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А против «Удинезе», который состоялся 20 августа.



Из-за этого Национальный антидопинговый трибунал Италии временно отстранил 30-летнего француза от футбола до выяснения обстоятельств, сообщил официальный сайт туринского клуба.



По информации ряда итальянских СМИ, анализы Погба показали повышенный уровень тестостерона в крови.



Теперь у Погба есть три дня для того, чтобы запросить раскрытие пробы Б. Если положительный результат подтвердится, француз может получить двухлетнюю дисквалификацию. Если же будет доказано, что игрок умышленно употреблял запрещенный препарат, ему грозит «бан» на четыре года.



Напомним, летом прошлого года Погба в статусе свободного агента вернулся в «Ювентус» после шести сезонов в «Манчестер Юнайтед», который заплатил «бьянконери» 105 миллионов евро за трансфер хавбека.



В этом сезоне футболист провел на поле всего 52 минуты в двух матчах Серии А (без результативных действий).