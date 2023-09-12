Бущан попал на радары клуба из Саудовской Аравии

Дата публикации: 12-09-2023

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан привлек внимание клуба из Саудовской Аравии.



«К Георгию Бущану был интерес со стороны «Селтика» и «Брентфорда». До конкретики в предложениях дело не дошло. Сейчас, как мне известно, из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. Матч против Англии стал для него плюсом с точки зрения рекламы», - сказал Вацко в эфире «Вацко Live».



Напомним, что Бущан вышел в стартовом составе «сине-желтых» на матч против Англии в рамках отбора на Евро-2024, завершившегося со счетом 1:1. Голкипер за поединок выполнил четыре сейва.



Украина проведет свой следующий поединок уже 12 сентября против сборной Италии. Команда Сергея Реброва занимает второе место в группе С с 7 баллами. Англия на вершине турнирной таблицы с 13 очками.