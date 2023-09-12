«МЮ» рассматривает подписание Эль-Гази из-за проблем с Антони и Санчо

Дата публикации: 12-09-2023

«Манчестер Юнайтед» ищет замену для Антони и Джейдона Санчо: в клубе рассматривают подписание Анвара Эль-Гази. Нидерландец в начале сентября стал свободным агентом после года в ПСВ.



Видимо, это лучший вариант, который сейчас доступен на рынке для подписания. При этом даже за Анвара придется побороться с саудитами, которые также интересуются 28-летним игроком.



Напомним, что у Эрика тен Хага конфликт с Санчо из-за непопадания в состав на матч с «Арсеналом». Игрок публично ответил менеджеру, который в интервью после матча заявил, что англичанин не попал в обойму, так как не показал себя хорошо на тренировках.



Антони же отстранен от игр в футболке «МЮ» и сборной Бразилии в связи с расследованием из-за домашнего насилия в отношении своей бывшей девушки.



Источник – «Daily Mail».