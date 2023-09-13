«Бавария» согласилась отпустить Нагельсмана в сборную, но выставила два условия

Дата публикации: 13-09-2023

«Bild» пишет, что «Бавария» готова отпустить Нагельсмана, чтобы тот возглавил немецкую сборную, не требуя компенсации. При этом мюнхенцы выдвинули футбольному союзу страны (DFB) 2 условия.



На домашнем ЧЕ с Германии будет повышенный спрос, потому в «Баварии» не будут требовать с DFB компенсации, несмотря на то, что за досрочное расторжение контракта Нагельсмана с «Лейпцигом» мюнхенцы в 2021 году выложили порядка 20 млн евро. Однако сборная должна будет провести один из матчей на арене «Баварии».



Вторым условием является полная компенсация затрат на зарплату Нагельсмана, который связан контрактом с «красными» до лета 2026 года. Ежегодно специалист получает 7 млн евро. Таким образом до истечения договора «Баварии» необходимо выплатить ему еще около 20 млн евро.