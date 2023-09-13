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Источник: хавбек «Гремио» перейдет в «Динамо» за 10 млн евро

Дата публикации: 13-09-2023

Бительо все же станет игроком «Динамо». О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Информацию опубликовал ресурс «Esportes GZH».

Хавбек «Гремио» согласился на предложение москвичей. Последние детали сделки стороны должны согласовать 12-го сентября. За переход бразильца «бело-голубые» заплатят примерно 10 млн евро. В текущее трансферное окно «Гремио» не совершил ни одной продажи, из-за чего клуб остро нуждается в деньгах.

Ранее сообщалось, что Бительо мог перейти в «Спартак», но Гильермо Абаскаль, возглавляющий «красно-белых», не одобрил его трансфер.

Всего в составе команды из Порту-Алегри Бительо провел 92 игры, отметившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ценник на бразильца равняется 7 млн евро («Transfermarkt»).

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