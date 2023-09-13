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Полузащитник ЦСКА Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Дата публикации: 13-09-2023

«Чемпионат», ссылаясь на источник, располагающий информацией, сообщил, что «Крылья Советов» до завершения сезона 2023/2024 арендовали Егора Ушакова. Соглашение включает опцию выкупа.

В структуре ЦСКА Ушаков находится с 2020 года. В сезоне 23/24 в активе 20-летнего вингера 5 встреч в футболке «армейцев» (без результативных действий). Его трудовые отношения с «красно-синими» рассчитаны до середины 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в € 400 тыс.

Ушаков начинал заниматься футболом в структуре «Локомотива». В юном возрасте он перебрался в академию «Торпедо», где находился до февраля 2020 года, после чего перешел в ЦСКА.

На счету Ушакова 1 игра за сборную России U21.

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