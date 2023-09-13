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«Бавария» намерена удержать Дэвиса в клубе, продлив с ним контракт

Дата публикации: 13-09-2023

«Bild» утверждает, что «Бавария» намерена пролонгировать соглашение с Альфонсо Дэвисом.

В связи с уходом Хасана Салихамиджича с поста спортивного директора мюнхенцев переговоры по новому контракту с защитником были приостановлены до 2024 года. Однако в клубе рассчитывают на него и намерены сохранить канадца в составе.

Помимо этого, для «Баварии» Дэвис важен и по маркетинговым соображениям. Принимать ЧМ-2026 будут Мексика, США и Канада, а защитник в Северной Америке считается настоящей звездой. Также он обладает значительным авторитетом среди футболистов.

Ранее ряд источников писали, что интерес к Дэвису проявляет «Реал». Соглашение 22-летнего канадца с «Баварией» истекает в середине 2025 года.

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