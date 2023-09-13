Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»

Дата публикации: 13-09-2023

«Sky Sports» информирует, что фонд «777 Partners» в скором времени может выкупить «Эвертон».



Весной издание «Daily Mail» сообщало о намерении «777 Partners» приобрести «ирисок». Американский фонд предлагал за клуб 600 млн фунтов, но Фархад Мошири, являющийся его владельцем, отказался продавать команду.



Другим претендентом на «Эвертон» был «MSP Sports Capital», но переговоры по сделке также завершились неудачей.



В настоящий момент «777 Partners» вновь заинтересовался «Эвертоном». Как пишет «Sky Sports», в случае успешного завершения сделки «ириски» перейдут в полноправное владение американским фондом, а сама процедура приобретения может продлиться несколько месяцев.



Следует отметить, что среди активов «777 Partners» значатся клубы «Стандарт», «Севилья» и «Герта».