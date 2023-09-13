04:40 ()
Свернуть список

Американский инвестиционный фонд близок к покупке «Эвертона»

Дата публикации: 13-09-2023

«Sky Sports» информирует, что фонд «777 Partners» в скором времени может выкупить «Эвертон».

Весной издание «Daily Mail» сообщало о намерении «777 Partners» приобрести «ирисок». Американский фонд предлагал за клуб 600 млн фунтов, но Фархад Мошири, являющийся его владельцем, отказался продавать команду.

Другим претендентом на «Эвертон» был «MSP Sports Capital», но переговоры по сделке также завершились неудачей.

В настоящий момент «777 Partners» вновь заинтересовался «Эвертоном». Как пишет «Sky Sports», в случае успешного завершения сделки «ириски» перейдут в полноправное владение американским фондом, а сама процедура приобретения может продлиться несколько месяцев.

Следует отметить, что среди активов «777 Partners» значатся клубы «Стандарт», «Севилья» и «Герта».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close