Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией» после тяжелой травмы

Дата публикации: 13-09-2023

Мануэль Нойер приступил к тренировочной работе в клубе. Информацию разместил в «Twitter» Виктор Каталина.



Журналист рассказал, что после длительного отсутствия из-за серьезной травмы голкипер вновь начал тренироваться совместно со Свеном Ульрайхом и Томом Ритци Хюльсманом.



Мануэль травмировался после катарского чемпионата мира. Он отправился на горнолыжный курорт, где сломал ногу. По итогам обследования у него выявили перелом большеберцовой кости. Голкипер был вынужден пропустить вторую половину сезона 2022/2023.



Трудовые отношения 37-летнего стража ворот с командой из Мюнхена рассчитаны до июня 2024 года.



Рыночная стоимость Нойера составляет 7 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).