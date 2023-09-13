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Погба принял запрещенный препарат из США по совету друга-врача

Дата публикации: 13-09-2023

Стали известны подробности допингового скандала с участием полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

Французский футболист принял запрещенное вещество по совету своего друга-врача, который приобрел данный препарат в США. Сообщается, что в Америке этот препарат не входит в перечень запрещенных. Кроме того, Погба принимал его без согласования с врачами «Ювентуса».

Ранее Национальный антидопинговый трибунал Италии сообщил, что в пробе Погба обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного происхождения. Француз сдал допинг-пробу после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0), в котором хавбек на поле не выходил.

Поль рискует получить максимальное наказание в виде дисквалификации на 4 года. Туринский клуб уже сообщил о временном отстранении 30-летнего футболиста.

В текущем сезоне Погба провел два матча за «Юве». Из-за повреждений он пропустил большую часть минувшей кампании.

Источник – «La Gazzetta dello Sport».

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