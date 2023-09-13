Себальос и Менди восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе «Реала»

Дата публикации: 13-09-2023

Защитник Ферлан Менди и полузащитник Дани Себальос восстановились после мышечных травм. Оба игрока провели часть тренировки в общей группе «Реала».



Себальос получил травму в середине июля перед стартом предсезонной подготовки «галактикос». Менди травмировался в товарищеском поединке с «Барселоной» (0:3).



В сезоне 2022/23 Себальос сыграл 46 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 ассистов. На счету Менди 28 поединков и 1 результативная передача.



В лазарете «Реала» остаются вратарь Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао, полузащитник Арда Гюлер и вингер Винисиус Жуниор.



«Реал» лидирует в турнирной таблице Примеры. 17 сентября команда Карло Анчелотти дома примет «Реал Сосьедад».