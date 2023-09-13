«Атлетико» намерен продлить контракты с Симеоне и Коке с сокращением заработной платы

Дата публикации: 13-09-2023

Приоритетом «Атлетико» в ближайшие недели является продление контрактов с главным тренером Диего Симеоне и капитаном команды Коке. Соглашения с наставником и полузащитником действуют до лета 2024 года. Об этом пишет испанский таблоид «Marca».



При этом руководство «Атлетико» хочет договориться с Симеоне и Коке о сокращении заработной платы. Отмечается, что и тренер, и футболист пойдут на финансовые уступки.



Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011 года. С мадридским клубом тренер выигрывал чемпионат Испании в 2014 и 2021 годах, дважды Лигу Европы и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.



Коке - воспитанник «Атлетико». На счету 31-летнего исполнителя более 580 матчей за «матрасников».



«Атлетико» занимает четвертое место в Примере. Следующий матч команда Симеоне проведет 16 сентября против «Валенсии».