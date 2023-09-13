Итальянский гранд нацелился на трансфер игрока сборной Украины

Дата публикации: 13-09-2023

Полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Георгий Судаков в зимнее трансферное окно может перебраться в итальянский чемпионат.



По информации «Calciomercato», в услугах 21-летнего украинца заинтересован туринский «Ювентус».



Источник отмечает, что скауты «старой синьоры» следят за игрой Судакова по заданию нового технического директора туринцев Кристиано Джунтоли. Он заметил Георгия еще в прошлом сезоне, когда работал в «Наполи» и хотел пригласить его в неаполитанский клуб. Теперь Джунтоли намерен вернуться к этой идее уже на новом месте работы. Он считает Судакова приоритетной целью.



Сообщается, что 51-летний функционер посетил матч Италия – Украина (2:1), который состоялся 12 сентября на стадионе «Сан-Сиро», чтобы лично посмотреть на Судакова в действии.



Ожидается, что переговоры по трансферу футболиста начнутся в январе. Ориентировочная сумма сделки оценивается сейчас в 30 000 000 евро.



Контракт хавбека с «Шахтером» рассчитан до лета 2028 года. В составе «горняков» 21-летний Георгий сыграл 69 матчей, забил 11 голов и отдал 12 ассистов. Также в его послужном списке 8 поединков в составе национальной сборной Украины.