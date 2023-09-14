«Ризеспор» арендует Гайча у ЦСКА

Дата публикации: 14-09-2023

Адольфо Гайч, правами на которого владеет ЦСКА, до завершения сезона 2023/2024 будет выступать в составе «Ризеспора». Турецкая команда арендует форварда и возьмет на себя все расходы по его зарплате. Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



Первым о возможном переходе Гайча в «Ризеспор» сообщил в своем «Telegram» Фабио Алейшо.



Интерес к 24-летнему аргентинцу также проявляли и другие турецкие клубы, среди которых «Сивасспор», «Аланьяспор» и «Кайсериспор». Кроме того, на нападающего претендовал «Сочи».



Соглашение Гайча с ЦСКА истекает в 2025 году. В текущем сезоне футболист провел за «армейцев» 7 игр и отметился 1 ассистом.



Рыночный ценник на форварда составляет 1,8 млн евро («Transfermarkt»).