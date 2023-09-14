Тухель разочарован в самом дорогом защитнике «Баварии»

Дата публикации: 14-09-2023

«TZ» пишет, что Томас Тухель недоволен качеством игры Маттейса де Лигта. Наставника «Баварии» не устраивает, что защитник слишком медленно набирает необходимые кондиции, а также старается играть поперек поля, избегая вертикальных передач. В сравнении с ним Ким Мин Джэ и Дайот Упамекано смотрятся более убедительно.



Голландец перебрался в «Баварию» летом прошлого года. Мюнхенцы выкупили его контракт у «Ювентуса» за 67 000 000 евро.



Трудовые отношения де Лигта с «Баварией» действуют до середины 2027 года. В нынешнем сезоне в активе 24-летнего центрбека всего 77 минут игрового времени в 4 встречах за «красных» (без результативных действий).



Стоимость голландца равняется 75 млн евро (согласно Transfermarkt.de).