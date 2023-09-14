«Интер» намерен продлить контракт с Мхитаряном

Дата публикации: 14-09-2023

«Интер» заинтересован в пролонгации контракта с Генрихом Мхитаряном. Информация появилась в Twitter-аккаунте Грача Хачатряна. Текущее соглашение с хавбеком истекает следующим летом.



Цвета «Интера» Мхитарян защищает с лета прошлого года. Армянский футболист перебрался в миланскую команду из «Ромы», подписав с клубом контракт в ранге свободного агента. Вместе с «нерадзурри» ему удалось стать обладателем Кубка и Суперкубка Италии.



В сезоне 2023/2024 на счету 34-летнего полузащитника 3 встречи в Серии А (без результативных действий).



По данным портала Transfermarkt.de, ценник на Мхитаряна составляет 6 000 000 евро.



По итогам 3 туров «Интер» с 9 набранными очками лидирует в итальянском чемпионате.