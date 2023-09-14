«Барселона» собирается побороться за Холанда в 2025 году

Дата публикации: 14-09-2023

«90min» утверждает, что «Барселона» попробует подписать Эрлинга Холанда.



Соглашение норвежского нападающего с «Ман Сити» составлено таким образом, что ценник на него летом 2025 года будет заметно ниже, чем в настоящее время. Стоимость Холанда составит около 175 млн евро и будет фиксированной. С учетом этих обстоятельств каталонцы надеются побороться за игрока. Однако «Ман Сити», владеющий его контрактом, не намерен отпускать форварда и готов приложить максимум усилий, чтобы оставить Эрлинга в команде.



Срок действия контракта Холанда с «горожанами» ограничен летом 2027 года. В текущем сезоне норвежец забил 6 мячей и отдал 1 ассист в 6 играх за «Сити».



Transfermarkt.de оценивает его в 180 000 000 евро.