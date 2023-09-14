Вингер «Атлетика» Уильямс может стать заменой Салаха для «Ливерпуля»

Дата публикации: 14-09-2023

«Ливерпуль» рассматривает вариант с приобретением Нико Уильямса из «Атлетика».



«Todofichajes» информирует, что «мерсисайдцы» рассматривают вингера в качестве сменщика Мохамеда Салаха, для которого текущий сезон, по всей видимости, будет последним в составе «Ливерпуля». За Уильямсом лично наблюдает Юрген Клопп, возглавляющий «красных».



Испанец может стать игроком «Ливерпуля» уже следующим летом. Отступные за египтянина составляют 60 млн евро.



Контракт Уильямса с «Атлетиком» действует до середины 2024 года. В нынешнем сезоне он в 4 встречах за испанскую команду отдал 4 результативные передачи.



Рыночный ценник на 21-летнего футболиста составляет 30 млн евро (источник – «Transfermarkt»).