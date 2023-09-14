«Манчестер Юнайтед» попытается купить звезду «Реала»

Дата публикации: 14-09-2023

«Ман Юнайтед» по-прежнему интересуется Давидом Алабой, защищающим цвета «Реала». Информацией поделился ресурс «Todofichajes».



Боссы «манкунианцев» рассчитывают закрыть сделку по переходу австрийца в январе. Начальный ценник на Алабу составит 40 000 000 евро. Его трудовые отношения с «Реалом» рассчитаны до лета 2026 года.



Мадридцы подписали защитника в 2021 году. «Сливочным» он достался бесплатно, поскольку на тот момент находился в ранге свободного агента. В сезоне 2023/2024 в активе 31-летнего австрийца 4 матча в футболке «Реала», в которых он отдал 1 результативную передачу и получил 1 предупреждение.



За сборную Австрии Алаба провел 101 встречу (15 забитых мячей).