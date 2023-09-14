15:37 ()
Свернуть список

«Ювентус» нашел замену Погба в «Арсенале»

Дата публикации: 14-09-2023

«Ювентус» уже сейчас, не дожидаясь решения о дисквалификации Поля Погба, зондирует рынок в поисках замены скандальному французу. Приоритетной опцией в полузащиту для «старой синьоры» является Томас Партей из «Арсенала». Об этом утверждает «Goal».

Несмотря на летний рекордный трансфер Деклана Райса, «канониры» не особо благосклонно относятся к вероятности ухода Томаса. Но их позиция может измениться в случае действительно привлекательного предложения.

Напомним, на днях стало известно, что Погба провалил сдал положительный тест на допинг. Сообщалось, что хавбек принял запрещенный препарат, который ему посоветовал знакомый врач.

Теперь Поль рискует остаться вне футбола на 4 года. Туринский клуб уже сообщил о временном отстранении полузащитника и рассматривает вариант расторжения контракта с 30-летним французом.

Томас Партей, которому сейчас также 30 лет, перебрался в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. В составе «канониров» игрок сборной Ганы провел во всех турнирах 102 матча (в том числе 4 – в нынешнем сезоне), забил 5 голов, отдал 4 голевые передачи.

Transfermarkt.de оценивает потенциального новичка «бьянконери» в € 35 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close