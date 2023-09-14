«Ювентус» нашел замену Погба в «Арсенале»

Дата публикации: 14-09-2023

«Ювентус» уже сейчас, не дожидаясь решения о дисквалификации Поля Погба, зондирует рынок в поисках замены скандальному французу. Приоритетной опцией в полузащиту для «старой синьоры» является Томас Партей из «Арсенала». Об этом утверждает «Goal».



Несмотря на летний рекордный трансфер Деклана Райса, «канониры» не особо благосклонно относятся к вероятности ухода Томаса. Но их позиция может измениться в случае действительно привлекательного предложения.



Напомним, на днях стало известно, что Погба провалил сдал положительный тест на допинг. Сообщалось, что хавбек принял запрещенный препарат, который ему посоветовал знакомый врач.



Теперь Поль рискует остаться вне футбола на 4 года. Туринский клуб уже сообщил о временном отстранении полузащитника и рассматривает вариант расторжения контракта с 30-летним французом.



Томас Партей, которому сейчас также 30 лет, перебрался в «Арсенал» из «Атлетико» в 2020 году. В составе «канониров» игрок сборной Ганы провел во всех турнирах 102 матча (в том числе 4 – в нынешнем сезоне), забил 5 голов, отдал 4 голевые передачи.



Transfermarkt.de оценивает потенциального новичка «бьянконери» в € 35 млн.