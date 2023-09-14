«МЮ» подписал рекордный контракт с титульным спонсором в истории футбола

Дата публикации: 14-09-2023

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении контакта с новым титульным спонсором – компанией «Qualcomm Snapdragon». Сделка на сумму 60 миллионов фунтов (около 70 млн евро) в год называется самой крупной в истории футбола.



«Snapdragon» – производитель программного обеспечения, используемого в премиум-продуктах крупных брендов. Его реклама будет размещаться на футболках «красных дьяволов», начиная с сезона 2024/25.



Клуб приобрел от нового контракта значительную выгоду, поскольку от предыдущего титульного спонсора, он получал «всего лишь» 47 млн фунтов в год.



Напомним, в июле «манкунианцы» объявили о 10-летнем соглашении с техническим спонсором «Adidas». По нему английский гранд будет получать не менее 90 000 000 фунтов в год. Это сотрудничество станет крупнейшим в истории Премьер-лиги.



«МЮ» занимает 11-е место в АПЛ, набрав шесть очков. В следующем туре подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Брайтоном» 16 сентября.



Источник – «The Telegraph».