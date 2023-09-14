Верратти официально перешел в новый клуб – он выиграл с «ПСЖ» 30 трофеев

Дата публикации: 14-09-2023

Хавбек сборной Италии Марко Верратти сменил клубную прописку, перейдя из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Араби», о чем информирует официальный «Твиттер» саудовского клуба. Контракт рассчитан на 3 года – до лета 2026-го.



Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, итальянец обошелся саудовцам в 45 миллионов евро. В новой команде 30-летний Верратти будет играть в футболке под 7-м номером.



«Я был очень горд быть частью «ПСЖ» более десяти лет, общаться с таким количеством великих игроков и выиграть 30 трофеев. Клуб и его болельщики навсегда останутся в моем сердце», - прокомментировал свой уход Марко.



Верратти перебрался в столицу Франции в 2012 году из «Пескары». В футболке парижан он сыграл 416 матчей (второй показатель в истории «ПСЖ») и выиграл 30 трофеев – абсолютный рекордсмен чемпионата Франции.