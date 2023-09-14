«Лацио» готовит пожизненный контракт для своего лидера – он сыграл за команду 101 матч подряд

Дата публикации: 14-09-2023

Руководство «Лацио» хочет «забронировать» Фелипе Андерсона до конца его игровой карьеры.



В матче с «Наполи» 30-летний Андерсон установил уникальное достижение. Эта встреча стала для правого вингера 101-й подряд в составе «Лацио». Как информирует «Calciomercato», боссы «орлов» впечатлены формой бразильца, и хотят подписать с ним долгосрочный контракт.



Сообщается, что сейчас президент «бело-небесно-голубых» Клаудио Лотито работает над новым соглашением с Андерсоном, которое будет рассчитано до лета 2028 года. В ближайшее время у футболиста должна родиться дочь, и он намерен остаться с семьей в Риме на долгий срок. Вопрос касается будущей зарплаты вингера: сейчас Фелипе зарабатывает 2,5 млн евро в год с учетом бонусов, и «Лацио» готов увеличить эту сумму до 3 миллионов. Однако бразилец требует оклад в размере 3 000 000 евро без учета бонусов.



Абсолютный рекорд по количеству матчей за команду Серии А подряд принадлежит бывшему капитану «Интера» Хавьеру Дзанетти (167 игр).