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«Лион» объявил о назначении Гроссо главным тренером

Дата публикации: 17-09-2023

На сайте «Лиона» появилась информация о назначении Фабио Гроссо новым наставником клуба.

Соглашение с итальянцем будет действовать до следующего лета. Контрактом предусмотрена опция пролонгации на 1 год. Официально в должность тренера «Лиона» Гроссо вступит в понедельник.

Прежним наставником французского клуба был Лоран Блан, которого отправили в отставку на этой неделе в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона. В 4 первых турах Лиги 1 «Лиону» удалось набрать всего 1 очко. Клуб расположился на последней строчке в таблице чемпионата Франции.

Гроссо ранее работал со «Сьоном», «Брешией», «Вероной», «Бари» и «Фрозиноне». В бытность футболистом он выигрывал ЧМ-2006 в составе сборной Италии.

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