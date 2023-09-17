Роналду подаст в суд на «Ювентус» за невыплату зарплаты во время пандемии

Дата публикации: 17-09-2023

Криштиану Роналду, принадлежащий «Аль-Насру», намерен судиться с «Ювентусом» из-за того, что в период пандемии ему не выплачивали зарплату. Звездный португалец уже написал заявление в прокуратуру Турина.



По данным «La Gazzetta dello Sport», форвард рассчитывает взыскать с итальянской команды 19,9 млн евро, замороженные по взаимному согласию на время карантина.



В период пандемии «бьянконери» совершили 2 маневра, связанных с зарплатами. В 2020 году изменения затронули всех членов команды, включая тренера. Через год условия обсуждались лично с каждым из футболистов. В «Ювентусе» Роналду после вычета налогов ежегодно получал 31 млн евро.



Цвета туринцев Криштиану защищал в 2018-2021 годах.