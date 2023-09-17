Агент Марлона заявил, что игроком интересуются «Динамо» и «Краснодар»

Дата публикации: 17-09-2023

Агент Марлона, правами на которого владеет «Крузейро», рассказал о возможности перехода его клиента в клуб РПЛ.



«Переезд в Россию возможен зимой, Марлоном интересуются. Кто проявляет интерес? Он интересен «Краснодару» и «Динамо», - публикует заявление Марсело Карана ресурс «РБ Спорт».



Марлон перебрался в «Крузейро» весной 2023 года в ранге свободного агента. До этого защитник выступал в турецком клубе «Анкарагюджю».



Трудовые отношения Марлона с бразильской командой истекают следующим летом. Всего на счету 26-летнего игрока 26 встреч в футболке «Крузейро» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).



Рыночная стоимость Марлона составляет 4 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).