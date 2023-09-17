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Агент Малкома не исключил возвращение бразильца в РПЛ

Дата публикации: 17-09-2023

Экс-вингер «Зенита» Малком может вновь оказаться в российском клубе. Такое заявление сделал его агент.

«Если через какое-то время у нас будут предложения из России, готовы их рассмотреть. Это правда», - публикует слова Луиса Фернандо Гарсии издание «Sport24».

В 2019-2023 годах бразилец защищал цвета «Зенита». Петербургскую команду он покинул этим летом, перебравшись в «Аль-Хиляль». За Малкома саудовская команда заплатила 60 000 000 евро, что сделало его трансфер рекордным для российского футбола.

Срок действия соглашения Малкома с «Аль-Хилялем» составляет 4 года. За сезон в Саудовской Аравии футболист будет получать € 18 млн. С момента перехода вингер провел за клуб из Эр-Рияда 6 игр, отметившись в них 5 голами и 2 результативными пасами.

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