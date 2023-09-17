21:39 ()
Свернуть список

Хави рассказал о своем будущем в «Барселоне»

Дата публикации: 17-09-2023

Хави, возглавляющий «Барселону», сообщил, что в скором времени каталонцы объявят о пролонгации соглашения с ним.

«Когда будет видно, что мои принципы работы не действуют, я покину клуб. На данный момент я счастлив работать, а наш проект актуален. Вне всяких сомнений, о пролонгации соглашения объявят в ближайшие дни», - цитирует Хави издание «Mundo Deportivo».

Ранее аналогичная информация появилась на страницах газеты «Marca». Сообщалось, что стороны продлят сотрудничество до лета 2026 года.

Хави получил назначение в «Барселону» осенью 2021 года. Текущий договор со специалистом действует до середины 2024 года. В завершившемся сезоне под руководством Хави «сине-гранатовые» победили в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close