Хави рассказал о своем будущем в «Барселоне»

Дата публикации: 17-09-2023

Хави, возглавляющий «Барселону», сообщил, что в скором времени каталонцы объявят о пролонгации соглашения с ним.



«Когда будет видно, что мои принципы работы не действуют, я покину клуб. На данный момент я счастлив работать, а наш проект актуален. Вне всяких сомнений, о пролонгации соглашения объявят в ближайшие дни», - цитирует Хави издание «Mundo Deportivo».



Ранее аналогичная информация появилась на страницах газеты «Marca». Сообщалось, что стороны продлят сотрудничество до лета 2026 года.



Хави получил назначение в «Барселону» осенью 2021 года. Текущий договор со специалистом действует до середины 2024 года. В завершившемся сезоне под руководством Хави «сине-гранатовые» победили в Ла Лиге и Суперкубке Испании.