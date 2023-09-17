«Краснодар» повторил клубный рекорд – 14 матчей РПЛ без поражений

Дата публикации: 17-09-2023

«Краснодар» продолжает успешное выступление в РПЛ. 16-го сентября «быки» разошлись миром с «Ахматом». Встреча в Грозном завершилась для подопечных Владимира Ивича боевой ничьей (1:1). Благодаря этому краснодарцы продлили серию без поражений до 14 встреч, добившись в них 7 ничьих и 7 побед.



«Краснодару» удалось повторить рекорд, датированный 2015 годом. Подобную серию без поражений в рамках Премьер-лиги «черно-зеленые» выдавали всего 1 раз – 8 лет назад.



Уже в следующем туре краснодарская команда может побить данный рекорд. «Быков» ожидает встреча с «Уралом». Игра состоится на домашнем стадионе «Краснодара».



Последний раз в Чемпионате России команда 46-летнего сербского специалиста проигрывала «Спартаку» в апреле 2023 года.



Источник – ресурс «Opta Sports».