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«Интер» планирует продлить контракт с Мхитаряном до 2025 года

Дата публикации: 17-09-2023

«Интер» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Клуб хочет заключить новое соглашение сроком до 2025 года, сообщает Николо Скира.

За последние несколько недель представители «нерадзури» встречались с агентом армянина. Скира отмечает, что разговор прошел положительно.

Главный тренер Симоне Индзаги считает Михтаряна ключевым игроком своей команды и настаивает на сохранении этого футболиста. Генрих также не планирует никуда уходить и хочет остаться в «Интере».

Текущий трудовой договор Генриха истекает в конце этого сезона.

Армянский хавбек выступает за «нерадзури» с лета 2022 года – тогда он пришел в команду на правах свободного агента. В прошлом сезоне Мхитарян провел 49 матчей, записав в свой актив четыре гола и два ассиста. В текущем розыгрыше Серии А он уже оформил три результативных действия (2+1) в четырех встречах.

Аналитический портал «Transfermarkt» оценивает 34-летнего футболиста в шесть 6 млн евро.

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