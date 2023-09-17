«Арсенал» хочет пролонгировать контракт Зинченко

Дата публикации: 17-09-2023

«Арсенал» стремится продлить контракт с украинским защитником Александром Зинченко. Об этом информирует 90min.com.



Отмечается, что «канониры» завершают оформление новых сделок с Мартином Эдегором и Беном Уайтом. Соглашение украинца – следующее в списке приоритетов лондонского клуба.



Зинченко перешел в «Арсенал» в прошлом году и имеет действующий контракт до лета 2026 года. Игрок сборной Украины, который недавно восстановился после травмы, сыграл в трех матчах английский клуб в нынешнем сезоне. В поединке с «Манчестер Юнайтед» (3:1) защитник сыграл в основе впервые после своего возвращения.



«Арсенал» занимает пятое место в АПЛ (10 очков). В следующем матче команда Микеля Артеты сыграет с «Эвертоном» 17 сентября.