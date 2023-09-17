Родной клуб Модрича хочет вернуть легенду в Хорватию

Дата публикации: 17-09-2023

Президент правления «Динамо» из Загреба Влатка Перас поведала о желании клуба вернуть Луку Модрича.



«Как вы знаете, соглашение Луки с «Реалом» в силе до лета 2024 года. Можем ли мы увидеть его в Загребе? Думаю, это вполне реально. Зимой мы обсудим его возвращение в «Динамо». Посмотрим, что из этого получится», - приводит слова Перас портал Index.hr.



Напомним, что Модрич находился в структуре загребского клуба с 2001 по 2008 годы. В общей сложности на его счету 95 матчей за первую команду «Динамо». В июле 2008-го «Тоттенхэм» оформил трансфер тогда еще 22-летнего хорвата. После четырех лет в Лондоне хавбек перешел в «Реал», где выступает до сих пор.



Текущий контракт Луки со «сливочными» истекает в конце этого сезона. Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает 38-летнего футболиста в 10 000 000 евро.