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«Барселона» следит за ситуацией вокруг скандального вингера «МЮ»

Дата публикации: 17-09-2023

Каталонская «Барселона» может нацелиться на неожиданное усиление в зимнее межсезонье.

Согласно сведениям издания «Diario Sport», «сине-гранатовые» внимательно следят за конфликтом Джейдона Санчо и Эрика тен Хага, хотя еще не предприняли никаких шагов. Отмечается, что «Барса» может арендовать футболиста «Ман Юнайтед» в январе.

Также по информации английских СМИ, возможными вариантами для Санчо в случае ухода из клуба будет «Ноттингем Форест» и возвращение в «Боруссию» (Дортмунд).

Ранее сообщалось, что «МЮ» предлагал 23-летнего вингера «Челси», как часть сделки по трансферу Марка Кукурельи. Однако у лондонцев был другой приоритет – подписание Коула Палмера из «Манчестер Сити».

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