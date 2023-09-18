1xBet примет участие на мировой выставке SBC Summit Barcelona

Дата публикации: 18-09-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet представит свой стенд на SBC Summit Barcelona 2023 - одной из крупнейших мировых выставок индустрии гемблинга. В нынешнем году форум пройдет с 19 по 21 сентября в выставочном комплексе Fira de Barcelona Montjuic.

Посетители легко найдут стенд 1xBet (Hall 2, место SB260). Гости окунутся в мир развлечений и драйва на таком уровне, который не увидишь даже в Лас-Вегасе и Монте-Карло! Также всем желающие смогут получить много интересной информации о бренде и возможностях для заработка с партнерской программой.

«SBC Summit Barcelona 2023 – одна из наиболее значимых выставок, в которых нам выпала честь участвовать. К тому же форум, который пройдет в столице Каталонии, важен для нас и по другим причинам. На протяжении многих лет 1xBet является официальным беттинговым партнером ФК Барселона, а недавно наша компания получила лицензию для работы в Испании. Вот почему мы планируем сделать все возможное, чтобы достойно представить свой продукт на самом высоком уровне», – заявили представители 1xBet.

В рамках выставки состоится вручение наград престижной премии SBC Awards 2023. В этом году 1xBet поборется за награды сразу в семи категориях: «Спортивный букмекер года», «Лучшая партнерская программа», «Южно-европейский оператор года», «Киберспортивный оператор года», «Маркетинговая компания года», «Инновации в области игровых развлечений и казино» и «Киберспортивный провайдер года».

Свяжитесь с нашим представителем Yago Marcel Perrin Vazquez (номер телефона: +34900877030) и станьте самыми дорогими гостями 1xBet в Барселоне!

Про компанию 1xBet

1xBet — всемирно известная букмекерская компания с более чем 15-летним опытом работы в индустрии беттинга. Клиенты бренда могут делать ставки на тысячи событий в более чем 60 видах спорта, а веб-сайт и приложение компании доступны на 70 языках. В списке официальных партнеров 1xBet — ФК Барселона, Пари Сен-Жермен, ЛОСК Лилль, Ла Лига, Серия А и другие всемирно известные спортивные бренды и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и обладателем престижных профессиональных премий, среди которых можно отметить IGA, SBC, G2E Asia и EGR Nordics Awards.

О выставке SBC Summit Barcelona

Выставка SBC Summit в Барселоне — место встречи мировых лидеров индустрии беттинга и гемблинга. Гости форума смогут посетить более 200 стендов и принять участие в конференциях, которые будут посвящены спортивным ставкам, системам электронных платежей, диджитал маркетингу и азартным играм.