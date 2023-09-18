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«Спартак» не планирует подписывать свободных агентов, трансферная кампания завершена

Дата публикации: 18-09-2023

Олег Малышев, занимающий пост гендиректора «Спартака» сообщил о завершении трансферной кампании. «Красно-белые» в краткосрочной перспективе не планируют подписывать футболистов в ранге свободных агентов.

«Думаю, что пополнения из числа свободных агентов не будет. Клуб завершил трансферную кампанию», - публикует заявление Малышева издание «Sport24».

Для российских клубов трансферное окно закрылось 15-го сентября. Однако еще 2 недели команды, представляющие РПЛ, могут подписывать футболистов без клуба. Вместе с тем новичков на текущий сезон удастся заявить лишь в январе 2024 года.

«Спартак» этим летом пополнился Тео Бонгондой, Хесусом Мединой, Срджаном Бабичем и Олегом Рябчуком.

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