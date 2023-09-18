Источник: «Локомотив» предложил контракт экс-игроку «Вольфсбурга» Гилявоги

Дата публикации: 18-09-2023

«Локомотив» нацелился на Жозуа Гилявоги. Согласно информации, появившейся в Telegram-канале Ивана Карпова, «железнодорожники» предложили экс-футболисту «Вольфсбурга» контракт на 1 год с возможностью пролонгации еще на сезон при условии, что француз сыграет за клуб не менее 65% матчей.



Агенты Гилявоги рассчитывают получить от «Локо» 2-летнее соглашение с годовой зарплатой в 2,5 млн евро. «Красно-зеленые» готовы платить игроку 1,35 млн евро.



В «Локомотиве» Гилявоги, выступающего на позиции опорника, видят в роли защитника. Михаил Галактионов, возглавляющий клуб, одобрил переход 32-летнего француза.



С июля Гилявоги находится в ранге свободного агента. Ранее информацию об интересе к нему со стороны «Локомотива» разместил Максим Алланазаров.