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Игрок «Атлетико» Лемар получил травму и выбыл на полгода

Дата публикации: 18-09-2023

Из-за тяжелой травмы Тома Лемар, выступающий за «Атлетико», останется вне игры на ближайшие полгода. Печальное известие появилось в «Twitter» Фабрицио Романо.

Инсайдер рассказал, что у француза диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Травма предполагает хирургическое вмешательство, после которого футболист будет восстанавливаться длительное время.

Лемар пополнил ряды «Атлетико» летом 2018 года, перейдя из «Монако» за 72 млн евро. В текущем сезоне на счету 27-летнего полузащитника 3 встречи в испанской Ла Лиге (без результативных действий).

Трудовые отношения француза с «матрасниками» истекают в июне 2027 года. Рыночный ценник на Лемара составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).

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