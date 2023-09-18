Рубашко: Точилин будет главным тренером «Сочи», других кандидатов нет

Дата публикации: 18-09-2023

Дмитрий Рубашко, являющийся гендиректором «Сочи», отметил, что в команде определились с главным тренером. Он подчеркнул, что в клубе не будут заниматься поисками нового наставника после того, как в должность вступил Александр Точилин.



«Тренером будет Точилин. Другие варианты «Сочи» не рассматривает», - публикует заявление гендиректора клуба «Чемпионат».



«Сочи» начинал сезон под руководством Дмитрия Хохлова. Однако после серии неудачных игр специалист ушел из клуба по обоюдному согласию. 17-го сентября пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что тренировать команду будет Точилин. Ранее он уже руководил «сине-белыми» в сезоне 2018/2019 и сезоне 2019/2020.



По итогам 8 туров «Сочи» с 6 набранными очками располагается на 12-й строчке в РПЛ.