В «Локомотиве» не исключили, что Гильерме может завершить карьеру

Дата публикации: 18-09-2023

Юрий Нагорных, председательствующий в совете директоров «железнодорожников», дал комментарии на тему будущего Маринато Гильерме.



«За 15 лет Маринато стал важной частью «Локомотива». Болельщики любят его, а он предан команде. Какие у него планы на будущее – новый контракт или завершение карьеры? Еще ничего не обсуждали, но возможно все», - цитирует Нагорных издание «РБ Спорт».



Функционер добавил, что «Локо» хотел бы продолжить сотрудничество с Гильерме. При этом Нагорных не уточнил, в каком статусе 37-летний голкипер может остаться в клубе.



Цвета «железнодорожников» Гильерме защищает с 2007 года. В сезоне 2023/2024 он провел за москвичей 2 игры в Кубке страны (1 «сухой» матч). Его соглашение с «Локомотивом» действует до следующего лета.



В активе Гильерме 19 встреч за российскую сборную.