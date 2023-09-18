Настоящий позор: «Челси» выиграл только 7 матчей в этом году

Дата публикации: 18-09-2023

«Челси» по-прежнему не может найти свою игру. После смены владельца результаты «аристократов» не могу радовать. В 2023 году лондонцам удалось выиграть лишь 7 матчей.



16-го сентября с «Челси» произошел очередной конфуз. В гостевой встрече с «Борнмутом» подопечные Маурисио Почеттино не смогли распечатать ворота соперника. Встреча в итоге завершилась нулевой ничьей. По итогам 5 туров «пенсионеры» находятся на 14-м месте в АПЛ, имея в своем активе лишь 5 набранных очков. В следующем туре «Челси» предстоит померяться силами с «Астон Виллой», расположившейся на 9-й строчке в турнирной таблице.



Всего в 2023 году лондонцы провели 34 встречи, по итогам которых у клуба 10 ничьих и 17 поражений при 7 выигранных матчах.