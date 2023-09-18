Анчелотти обошел Зидана по количеству побед во главе «Реала»

Дата публикации: 18-09-2023

Карло Анчелотти обошел Зинедина Зидана по количеству побед во главе «Реала».



Вчерашний триумф над «Реалом Сосьедад» (2:1) в пятом туре Ла Лиги стал 173-м для мадридцев под руководством Анчелотти. Таким образом, итальянец обошел Зидана (172) и занял чистое второе место в рейтинге тренеров «галактикос». Отметим, что с 357 победами список возглавляет Мигель Муньос.



Анчелотти с «Реалом» добыл 10 титулов. Среди них – две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и одна победа в Примере.



«Сливочные» в турнирной таблице чемпионата Испании идет на первом месте, набрав 15 очков в пяти турах. 20 сентября команда 64-летнего специалиста примет берлинский «Унион» в Лиге чемпионов, а спустя четыре дня сразится в дерби с «Атлетико».