«ПСЖ» отказался от борьбы за Беллингема ради 17-летнего вундеркинда

Дата публикации: 18-09-2023

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем летом стал игроком «Реала», хотя многие топ-клубы хотели его подписать.



Ценник на более чем 100 миллионов евро делал список претендентов на Беллингема довольно узким. «ПСЖ» – один из клубов, которым доступны такие возможности, добровольно вышел из борьбы за хавбека.



По информации «Le Parisien», спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш решил не бороться с «Реалом» за Джуда. Причиной стал не страх конкуренции, а Уоррен Заир-Эмери. Парижане считают, что 17-летний воспитанник способен стать ключевым лицом проекта на долгие годы, поэтому не захотели тормозить его прогресс трансфером Беллингема.



К слову, в нынешнем сезоне под руководством Луиса Энрике Заир-Эмери стал крепким игроком стартового состава «Пари Сен-Жермен», сыграв все пять матчей Лиги 1 (записал в свой актив один ассист). В то же время Беллингем роскошно начал карьеру в Мадриде – 5 голов и ассист в пяти матчах за «королевский клуб».