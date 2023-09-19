Агент Ткаченко назвал российских игроков, которые готовы к переезду в Европу

Дата публикации: 19-09-2023

Герман Ткаченко рассказал, какие футболисты РПЛ могли бы заиграть в европейских клубах. Также известный агент дал комментарии на тему стоимости отечественных игроков.



«В настоящий момент для трансфера в Европу ни одного российского футболиста нельзя оценить в сумму более 15 млн евро? Это весьма сложная тема. Я считаю, это совсем не мало. Однако стоимость Головина не меньше 30+ млн евро.



Все во многом будет зависеть от политических и экономических факторов. При работе с российскими командами и футболистами все будут хотеть получить премию или дисконт.



Кто в РПЛ готов играть в Европе ментально и технически? Сперцян, Тюкавин, Литвинов», - публикует заявление Ткаченко ресурс «РБК-Спорт».