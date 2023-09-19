02:16 ()
Свернуть список

Агент Ткаченко назвал российских игроков, которые готовы к переезду в Европу

Дата публикации: 19-09-2023

Герман Ткаченко рассказал, какие футболисты РПЛ могли бы заиграть в европейских клубах. Также известный агент дал комментарии на тему стоимости отечественных игроков.

«В настоящий момент для трансфера в Европу ни одного российского футболиста нельзя оценить в сумму более 15 млн евро? Это весьма сложная тема. Я считаю, это совсем не мало. Однако стоимость Головина не меньше 30+ млн евро.

Все во многом будет зависеть от политических и экономических факторов. При работе с российскими командами и футболистами все будут хотеть получить премию или дисконт.

Кто в РПЛ готов играть в Европе ментально и технически? Сперцян, Тюкавин, Литвинов», - публикует заявление Ткаченко ресурс «РБК-Спорт».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close