Агент Ткаченко назвал российских игроков, которые готовы к переезду в Европу
Дата публикации: 19-09-2023
Герман Ткаченко рассказал, какие футболисты РПЛ могли бы заиграть в европейских клубах. Также известный агент дал комментарии на тему стоимости отечественных игроков.
«В настоящий момент для трансфера в Европу ни одного российского футболиста нельзя оценить в сумму более 15 млн евро? Это весьма сложная тема. Я считаю, это совсем не мало. Однако стоимость Головина не меньше 30+ млн евро.
Все во многом будет зависеть от политических и экономических факторов. При работе с российскими командами и футболистами все будут хотеть получить премию или дисконт.
Кто в РПЛ готов играть в Европе ментально и технически? Сперцян, Тюкавин, Литвинов», - публикует заявление Ткаченко ресурс «РБК-Спорт».