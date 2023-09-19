Боссы «Ювентуса» нацелены на продление соглашения с Влаховичем

Дата публикации: 19-09-2023

«Ювентус» планирует продлить контракт с нападающим Душаном Влаховичем. Об этом утверждает Николо Скира.



Согласно источнику, клуб готовится к первым переговорам с агентом игрока. «Бьянконери» собираются предложить новое соглашение до 2027 или 2028 года. Также руководство туринцев рассчитывает реструктуризировать и перераспределить высокую зарплату 23-летнего серба.



Влахович пополнил лагерь в «Юве» в январе 2022 года. До этого он защищал цвета «Фиорентины». Сербский форвард в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал один ассист в четырех матчах за «зебр».



Подопечные Массимилиано Аллегри занимают второе место в Серии А, набрав 10 очков. В следующем матче туринцы сыграют на выезде с «Сассуоло» (23 сентября).