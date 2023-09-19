«Манчестер Юнайтед» из-за травмы потерял еще одного игрока

Дата публикации: 19-09-2023

На сайте «Ман Юнайтед» появилась информация о травме Аарона Ван-Биссаки. Защитник выбыл на неопределенный срок.



Неприятный инцидент случился в игре 5-го тура АПЛ, в которой «манкунианцы» встречались с «Брайтоном». Ван-Биссака появился на поле за 5 минут до завершения основного времени и вскоре получил повреждение.



В медицинском штабе «Юнайтед» уверены, что вернуться на поле защитник сможет через несколько недель. При этом о точных сроках восстановления не сообщается.



В нынешнем сезоне в активе 25-летнего игрока 5 встреч в футболке «красных дьяволов» (1 голевой пас). Контракт Ван-Биссаки с клубом истекает следующим летом.



Ранее «МЮ» потерял из-за травм Рафаэля Варана, Люка Шоу и Мэйсона Маунта.